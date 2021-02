Benfica aponta regresso de Jorge Jesus para a próxima semana

“Encarnados” dão conta de uma “melhoria significativa” do estado de saúde do treinador.

O Benfica actualizou nesta quinta-feira as informações sobre o estado de saúde de Jorge Jesus, que continua arredado do trabalho devido à covid-19. De acordo com os “encarnados”, o treinador deverá regressar ao activo na próxima semana.

“Jorge Jesus encontra-se em repouso, em casa, sob acompanhamento por parte do departamento médico do Benfica e do corpo clínico do Hospital da Luz, não apresentando o seu estado de saúde qualquer critério de gravidade”, explica o clube, numa nota divulgada no site oficial.

As “águias” adiantam que o treinador "apresenta uma melhoria clínica significativa face ao quadro de infecção respiratória provocado por SARS-CoV-2, detectado no dia 28 de Janeiro” e confirmam que Jesus vai falhar o encontro de sexta-feira, com o V. Guimarães.

Ainda assim, a previsão aponta no sentido de o técnico “regressar às suas rotinas habituais de trabalho na próxima semana”.