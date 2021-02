The Weeknd actua em Outubro de 2022 em Lisboa

O intérprete de Blinding lights é um dos convidados a actuar no intervalo da final do Super Bowl no próximo domingo, na Florida.

O cantor canadiano The Weeknd regressa a Portugal em 2022, para um concerto na Altice Arena, em Lisboa, que integra a digressão mundial de apresentação do álbum After Hours, que editou no ano passado.

A promotora Everything is New, num comunicado divulgado esta quarta-feira, refere que “o artista regressa aos palcos com 104 espectáculos da digressão mundial After Hours, que terá início no dia 14 de Janeiro de 2022 em Vancouver, [Canadá]”, e passa por Portugal no dia 25 de Outubro de 2022, com um concerto na Altice Arena, entre actuações em Madrid e Barcelona.

A digressão After Hours estava marcada para este ano, mas foi reagendada com “39 novas datas”, entre as quais a de Portugal. Esta será a terceira actuação de The Weeknd (nome artístico de Abel Tesfaye) entre nós. Em 2012, o responsável por temas como Starboy ou Blinding lights (uma das canções mais ouvidas em 2020, segundo o Spotify) actuou no festival Primavera Sound, no Porto, e em 2017 no festival Nos Alive, em Oeiras.

Os bilhetes para o concerto de 25 de Outubro de 2022 estarão à venda a partir das 9h00 de segunda-feira, dia 8 de Fevereiro, no site da Everything is New.

O anúncio da digressão mundial After Hours surge dias antes de The Weeknd actuar num dos intervalos do Super Bowl, jogo que vai decidir no próximo domingo, dia 7, em Tampa, no estado norte-americano da Florida, o campeão da temporada 2020 da NFL. O artista canadiano entrará num alinhamento musical que inclui também o duo Jazmine Sullivan & Eric Church, a cantar o hino nacional americano, e também a jovem cantora californiana Gabriela Sarmiento Wilson (mais conhecida como H.E.R.), a interpretar a canção America the Beautiful.

Mas este parece não ser ainda o alinhamento final da componente musical da mítica final do Super Bowl. Segundo avançava esta quarta-feira a agência noticiosa Efe, a espanhola Rosalía, a revolucionária intérprete de flamenco (e que cantou com The Weeknd uma nova versão de Blinding lights), poderá ser também convidada.