Teatro Viriato promove encontros às cegas com livros

Funciona como um encontro às cegas, só que com livros. Na impossibilidade de receber público, devido ao encerramento de todas as salas de espectáculos por tempo indeterminado, o Teatro Viriato está a promover o contacto entre artistas e espectadores através da leitura.

A iniciativa chama-se Blind Book Date e propõe que o público escolha um de seis livros através de uma frase críptica, listada no blogue do Teatro Viriato (https://saladeensaiosteatroviriato.blog/) e escrita pela curadora da iniciativa, Susana Cardoso, que é também assistente de bilheteira na sala de Viseu.

Até Março, os seis livros propostos resultam da escolha de outros tantos artistas que estão a trabalhar neste trimestre com o Viriato (ou que ali tinham espectáculos previstos e entretanto adiados por conta do actual confinamento), como António Alvarenga, Miguel Castro Caldas, Sónia Barbosa, Keli Freitas, Jérôme Bel e Dr. Changuito. Não há um critério que limite a escolha dos livros, a não ser a sua disponibilidade imediata no mercado, e é com base nesta selecção que Susana Cardoso escreve o enigma. A partir daí, o leitor poderá escolher a obra, sendo que nunca lhe são revelados o título ou o autor do livro.

A ideia, que decorre da vontade de manter um projecto paralelo ancorado na programação regular, surgiu em conversa com a directora artística do Teatro Viriato, Patrícia Portela, conta Susana Cardoso. “Acaba por ser uma outra forma de o público conhecer as inspirações dos artistas, seja de um espectáculo em particular ou da sua obra como um todo”, refere a curadora.

Para assinalar a escolha, o público-leitor deverá entrar em contacto com a bilheteira do Teatro Viriato (por telefone ou email, de segunda a sexta-feira). A informação é depois passada à livraria Leya/Pretexto, de Viseu ou à Poesia Incompleta, de Lisboa, dependendo da opção, que se encarrega de remeter o livro por correio. “Quando terminar o confinamento, a ideia é que os livros possam estar na bilheteira e que as pessoas possam adquiri-los directamente”, acrescenta a responsável.