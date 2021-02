O livro de Kazan e de Losey

A televisão facilmente “é ridícula” e como o ridículo é a outra face do trágico sei porque é que me lembrei desta afirmação de Elia Kazan, quando o cineasta falava sobre o seu filme A Face in de Crowd (1957), ao crítico Michel Ciment (conversas que os dois mantiveram nos anos 70). É que decidi deixar de ver “o telejornal”, o único momento do dia em que o televisor era ligado porque ainda havia réstias de memórias de um ritual nobre que recebia o mundo e suspendia o entertainment. Mas a televisão destruiu a utopia que a fez nascer. O telejornal é hoje continuação do entertainment, as notícias são peças da guerra de audiências. No fundo, cada canal é o assunto de cada canal. Vejam-se os alinhamentos, as news anunciadas como teasers, a forma como a pandemia (o que se segue depende do tom dos pivots, à escolha...) exercita a histeria (RTP1) ou o paternalismo (SIC) na apresentação da enésima reportagem de hospitais à bout de souffle e do espectáculo dos números (e ainda os inacreditáveis “directos” com o transporte de doentes em cuidados intensivos...). Sempre o espectáculo a rondar. Ficámos imunes ao mundo?