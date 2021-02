Stenia e Aida, rostos de uma história que uniu Portugal e Moçambique contra o cancro

Stenia Manuel Nhenheze e Aida Papane Dias são duas bonitas mulheres moçambicanas que não se conhecem, mas que têm muito em comum. As duas – Stenia com apenas 25 anos e Aida com 49 anos – tiveram cancro da mama e procuraram respostas em diferentes alturas no Hospital Central de Maputo onde hoje ainda são seguidas, agora já livres do cancro que as magoou tanto. As duas fazem parte do grupo de 262 mulheres moçambicanas diagnosticadas com cancro da mama no projecto que une equipas de Portugal e Moçambique com o “simples” propósito de salvar vidas. Um plano que merece destaque no Dia Mundial do Cancro que se assinala esta quinta-feira.