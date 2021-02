Como vão funcionar os Censos em ano de pandemia?

A operação de recenseamento nacional, que se realiza de dez em dez anos, está este ano sujeita a um plano de contingência que previne “riscos para a população, recenseadores e demais colaboradores”. Neste P24 vamos ficar a saber como vão acontecer os Censos 2021 com a coordenadora do gabinete para os Censos 2021, Paula Paulino, e o director-adjunto do departamento de recolha e gestão de dados, Almiro Moreira.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.