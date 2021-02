Covid-19. Francisco Ramos, coordenador do plano de vacinação, renuncia ao cargo

Francisco Ramos renunciou ao cargo de coordenador por “irregularidades detectadas pelo próprio no processo de selecção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa” para vacinação.

Francisco Ramos, até agora coordenador da task force para a elaboração do plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal, renunciou ao cargo, anunciou o Ministério da Saúde, em comunicado, esta quarta-feira.

A decisão foi motivada por “irregularidades no processo de selecção para vacinação de profissionais de saúde do Hospital da Cruz Vermelha”, onde é presidente da Comissão Executiva, afirmou Francisco Ramos. Por essa razão, considera “que não se reúnem as condições” para se manter no “cargo de coordenador da task force para elaboração do Plano de Vacinação contra a covid-19 em Portugal”, lê-se.

O pedido de renúncia foi apresentado na terça-feira, dia 2 de Fevereiro, a Marta Temido e comunicado aos órgãos de comunicação social esta quarta-feira.

O funcionamento da task force não está comprometido, garante o Ministério. Será assegurado “pelos restantes membros do núcleo de coordenação”, que conta com elementos do Ministério da Defesa Nacional, Administração Interna, Direcção-Geral da Saúde e Infarmed.