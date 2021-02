Covid-19: mais 240 mortes e 9083 novos casos em Portugal

Há 6684 pessoas hospitalizadas, menos 91 do que no dia anterior. Em unidades de cuidados intensivos estão 877 doentes. Desde o início da pandemia morreram 13.257 pessoas e foram identificados 740.944 casos.

Portugal registou mais 240 mortes por covid-19 e 9083 novos casos de infecção na terça-feira, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira. É o valor diário de óbitos mais baixo desde 22 de Janeiro e a quarta-feira com menos casos identificados desde 30 de Dezembro, quando foram reportados 6049 novas infecções.

O número de vítimas mortais sobe assim para 13.257 e o total de infectados ascende a 740.944 desde o início da pandemia.

O relatório de situação actualizado indica que há 6684 pessoas internadas, menos 91 do que no dia anterior, sendo que 877 estão nos cuidados intensivos (mais 25).

Há mais 11.218 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações no país para 563.174. Excluindo estes casos e os óbitos, há 164.513 casos activos em Portugal, menos 2375 do que no dia anterior.

A maior parte das infecções foram identificadas em Lisboa e Vale do Tejo (4544), com o Norte a ser responsável por 2365 dos novos casos. As duas regiões contabilizam 6909 dos novos casos notificados no boletim desta terça-feira (76%).

O pico de contágios no país parece ter sido ultrapassado, mas os valores da incidência continuam “brutalmente elevados”, mais altos nesta altura do que em todas as outras fases da pandemia. Por essa razão, especialistas ouvidos pelo PÚBLICO reforçam que é mais importante do que nunca manter as restrições e cautelas, e o verbo “desconfinar” ainda é uma palavra “proibida”.