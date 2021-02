Caso SEF: inspectores que manietaram Ihor dizem que “nunca foi violento”

Segundo dia do julgamento dos três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras acusados de homicídio qualificado de Ihor Homenyuk a 12 de Março no centro do aeroporto. Testemunhas dizem que estava irrequieto e agitado, mas sem ser agressivo.

Dois inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que manietaram Ihor Homenyuk no centro de instalação temporária (CIT) do aeroporto afirmaram que nunca o viram ser violento, mesmo quando estava a ser algemado. “Em momento algum ele foi violento”, disse o inspector Filipe Cardoso que lhe trocou as fitas adesivas por lençóis como forma de o manietar no dia 12 de Março de 2020, pelas 4h46. Ihor apenas estava “agitado”, referiu.