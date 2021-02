Mandar para estrangeiro deve ser “último recurso”. Podemos chegar a 1500 camas de cuidados intensivos

Este vai ser um “trimestre de purgatório” nas unidades de cuidados intensivos, antevê José Artur Paiva, presidente do colégio da especialidade de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos. Numa altura em que o número de doentes com covid-19 em estado crítico que estão internados em cuidados intensivos já ultrapassa os 850, o director do serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João (Porto) defende que ainda é possível abrir mais camas em todo o país e chegar até às 1500, para todas as patologias, mas avisa que é preciso fazer isto já porque o impacto da redução dos novos casos demora entre uma a duas semanas a reflectir-se nestas unidades de elevada complexidade. O médico, que faz parte da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Medicina Intensiva, advoga três tipos de intervenções, antes de se pensar em transferir doentes para o estrangeiro: a activação máxima dos planos de contingência em todos os hospitais, a cessação da actividade cirúrgica não prioritária e prioritária e o reforço do transporte regional dos doentes em estado crítico.