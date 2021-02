PCP quer vincular todos os professores com mais de cinco anos de serviço

Depois de várias batalhas perdidas sobre a contagem integral do tempo de serviço dos professores, os comunistas insistem agora em outras propostas sobre a contabilização do tempo de trabalho, no caso dos docentes contratados a termo com horário incompleto, para efeitos de Segurança Social. A que somam mais três projectos de lei, entregues no Parlamento na terça-feira, para a vinculação de todos os docentes com cinco ou mais anos de serviço até 2022, para a abertura de concurso para a vinculação extraordinária do pessoal docente das componentes técnico-artístico especializado e ainda para um regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário.