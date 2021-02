PCP propõe uso de edifícios públicos desocupados para rede pública de lares

Seis dias depois de ter elencado, perante a ministra do Trabalho e da Solidariedade, meia dúzia de medidas que considera urgentes para apoio ao funcionamento dos lares de idosos durante a pandemia de covid-19, o PCP entrega nesta quarta-feira no Parlamento um projecto de lei que as pretende colocar na lei e fazê-las chegar ao terreno no próximo ano – ou neste, caso haja folga financeira.

O diploma do PCP, a que o PÚBLICO teve acesso, prevê o alargamento e requalificação da rede pública e do sector social de equipamentos sociais através da redução do número de utentes por quarto, da criação de condições para o cumprimento das regras sanitárias, sobretudo nos espaços comuns – como é o caso de ter salas de convívio ou de refeições maiores –, e o aumento do número de vagas para idosos para responder aos que se encontram em lista de espera para entrada nos lares e estruturas residenciais.

Para isso, o Instituto da Segurança Social deverá requalificar imóveis da sua rede própria de património e que não estejam ocupados nem em funcionamento e mobilizar também edifícios do Estado disponíveis – para isso basta a autorização do ministério dono do imóvel, sem ser preciso o aval das Finanças. Os comunistas propõem que as obras de adaptação, requalificação e reestruturação desses edifícios sejam financiadas pelo Programa Pares e por fundos comunitários.

O projecto de lei prevê também a contratação dos trabalhadores que cada equipamento identificar como necessários e a sua formação através do IEFP. Outra medida é a criação de uma bolsa de recrutamento pela Segurança Social para o reforço de trabalhadores nas várias valências dos equipamentos sociais.

A par do projecto de lei, os comunistas entregam ainda duas recomendações ao Governo: uma com medidas para reforço da rede de apoio aos idosos; outra para o desenvolvimento da rede nacional de cuidados continuados integrados. Nesta última recomendação incluem-se, entre outras medidas: o reforço das equipas de coordenação local existentes pelo país, mas também das equipas dos respectivos equipamentos; a adaptação e uso de edifícios públicos desaproveitados para a criação de unidades de internamento; a criação de 61 novas camas em unidades de média duração e de pelo menos 600 novas camas por ano até 2023 em unidades de longa duração; e a criação de um plano de constituição de 100 novas unidades de convalescença até 2023.