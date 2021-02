Parlamento prevê votar estado de emergência no dia 25 de Fevereiro

Deputados preparam-se para eventualidade de país ficar em situação de excepção pelo menos até 12 de Março, quase um ano depois do primeiro estado de emergência.

A Assembleia da República vai discutir e votar no dia 25 de Fevereiro o previsível novo decreto presidencial a impor o estado de emergência no país devido à pandemia de covid-19. A confirmar-se, isto significa que o país deverá estar em situação de excepção pelo menos até 12 de Março, quase um ano depois do primeiro estado de emergência ter sido decretado por Marcelo Rebelo de Sousa e regulamentado pelo Governo.

A reserva do agendamento foi decidida nesta quarta-feira pela conferência de líderes parlamentares e o anúncio foi feito nos passos perdidos do Parlamento pela porta-voz da conferência de líderes, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha.

A última renovação do estado de emergência teve efeitos a partir das 00h de 31 de Janeiro e estende-se até às 23h59 de 14 de Fevereiro. Estava já pré-agendado, desde 20 de Janeiro, outro debate para votação sobre um novo decreto para prolongar a emergência: realiza-se a 11 de Fevereiro. Antes desse debate, a Assembleia da República discute o relatório sobre a aplicação do estado de emergência neste momento em vigor.

No final de Janeiro, na sua última declaração ao país, o Presidente da República já avisara: “O que fizermos todos até Março, inclusive, determinará o que vão ser a Primavera, o Verão e, quem sabe, o Outono. E joga-se tudo nestas próximas semanas. Até Março, inclusive”.