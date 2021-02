Líder do PS no executivo de Vila Verde renuncia a ser candidato às autárquicas

O líder do PS na oposição na câmara de Vila Verde anunciou esta quarta-feira que renuncia a ser o cabeça de lista socialista às autárquicas deste ano, desejando que “se abra um novo ciclo político” no concelho, adiantou à Lusa. José Morais, que exerce o cargo de vereador naquela autarquia do distrito de Braga há oito anos, adiantou ainda que se demitiu da Comissão Politica concelhia.

O vereador foi o número um do PS à Câmara Municipal de Vila Verde em 2017, tendo perdido para o actual presidente da autarquia, António Vilela (PSD).

“Agradeço aos órgãos do partido e a todos os que me tentaram demover, mas acho que esta é a melhor decisão para o PS e para o concelho”, afirmou.

O vereador referiu que a decisão de “deixar a vida politica” se prende com razões políticas e pessoais: “No plano político quero contribuir para que o novo ciclo político em Vila Verde se possa iniciar em tempo útil para as próximas eleições autárquicas”, apontou.

“No plano pessoal, nestes oito anos, eu e a minha família, fomos várias vezes alvo de mentiras, insultos e ameaças. Dei sempre o corpo às balas. Estive ausente por causa da actividade política, entendo que é hora de tentar recuperar algum desse tempo também”, explanou.

Morais salientou que sai “de cabeça erguida e com o sentido de dever cumprido”, anunciando que se demitiu também “do lugar que ocupava da Comissão Politica do PS de Vila Verde”.

Além de José Morais, também o presidente da Mesa da Comissão Politica, e igualmente vereador na autarquia, Luis Castro, apresentou esta quarta-feira a demissão daquele cargo partidário, juntamente com mais dois elementos da lista eleita em Fevereiro.

No dia 22 de Janeiro o presidente da Comissão Politica do PS de Vila Verde, Samuel Estrada, apresentou a demissão do cargo alegando “divisões no partido”. A câmara de Vila Verde é governada há 24 anos pelo PSD.