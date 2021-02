Universidade Católica lança bolsa para pós-graduação em Direito das Sociedades Comerciais

Bolsa da Escola do Porto da Faculdade de Direito tem o valor de dois mil euros. Candidaturas devem ser enviadas até ao dia 8 de Fevereiro e destinam-se aos estudantes com dificuldades financeiras.

A Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa criou uma bolsa de estudo no valor de dois mil euros para a 1.ª edição da pós-graduação em Direito das Sociedades Comerciais e as candidaturas estão abertas. O objectivo, diz a instituição, é “possibilitar que os alunos com dificuldades financeiras possam frequentar o curso”.

A bolsa é válida até Dezembro (mês em que termina a formação) e abrange a totalidade da propina. O número de admissões encontra-se esgotado. Contudo, a instituição criou uma vaga adicional destinada ao proprietário da bolsa.

As candidaturas decorrem até ao dia 8 de Fevereiro e podem fazê-lo todos os estudantes licenciados em Direito de todas as universidades portuguesas residentes em qualquer ponto do país, desde que preencham os critérios fixados para determinar a referida carência de recursos financeiros.

Foto Católica do Porto João Ferrand/UCP

A formação destina-se a advogados, magistrados e juristas que pretendam interagir com o mundo empresarial. As aulas decorrem entre os meses de Fevereiro e Dezembro de 2021 (com interrupção nos meses de Julho e Agosto) às sextas-feiras das 17h30 às 20h30.

Ainda que a Universidade Católica privilegie sessões presenciais, tendo em conta as circunstâncias actuais, o plano de estudos pode ser presencial ou online. Existe ainda a possibilidade de os formados poderem frequentá-lo integralmente online.

Para se candidatarem, os interessados devem preencher um formulário e enviá-lo até 8 de Fevereiro para o endereço ee.bolsas@porto.ucp.pt. Os resultados são anunciados por email no dia 11 de Fevereiro.

Texto editado por Amanda Ribeiro