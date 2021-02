Vila Viçosa: há 2500 euros para o vencedor do Prémio de Pintura Henrique Pousão

As candidaturas ao Prémio de Pintura Henrique Pousão, promovido pela Câmara Municipal de Vila Viçosa, em Évora, já estão abertas e podem ser apresentadas até 30 de Setembro, revelou o município alentejano.

Segundo a autarquia, o galardão tem como objectivos evocar o pintor Henrique Pousão, nascido na localidade, e estimular os artistas alentejanos. Mestre de pintura impressionista, o artista que dá nome ao prémio é considerado um dos maiores nomes da pintura portuguesa da segunda metade do século XIX.

O concurso tem um prémio de 2500 euros e contempla “total liberdade temática”, sendo “admitidas todas as tendências e correntes estéticas, desde que se enquadrem na disciplina de Pintura”, revelou o município, na sua página na rede social Facebook. As obras deverão ter sido concluídas nos dois anos anteriores à sua apresentação a concurso.

A este prémio, de periodicidade bienal, podem concorrer todos os artistas naturais do Alentejo ou residentes na região, com o máximo de duas obras inéditas e originais, da sua exclusiva propriedade, indicou. Uma condição indispensável para a participação é que as obras não tenham sido apresentadas a nenhum outro prémio ou concurso e que não estejam incluídas em catálogos ou publicações, de acordo com o regulamento da iniciativa.

Além da obra, os candidatos devem apresentar um CV, aspectos técnicos da obra e o seu valor de venda. Devem ser entregues (pessoalmente ou por encomenda) na Câmara Municipal.

O júri, composto por três pessoas, poderá não atribuir prémio se entender que nenhuma obra o justifica, mas também pode atribuir menções honrosas (sem prémio monetário) se a qualidade das obras assim o ditar.

O vencedor ficará conhecido até 20 de Outubro e a Câmara Municipal ficará proprietária de todos os direitos do quadro, que passará a ser integrado no fundo artístico da autarquia, com vista à criação de um museu. A entrega do prémio está marcada para Novembro. O regulamento completo pode ser encontrado aqui.

Nascido a 1 de Janeiro de 1859, em Vila Viçosa, Henrique César de Araújo Pousão viveu apenas 25 anos, tendo falecido em 1884. O artista é também um dos mais ilustres antigos alunos da Universidade do Porto, formado em Desenho Histórico, Arquitectura Civil, Escultura e Pintura Histórica na Academia Portuense de Belas-Artes, antecessora directa da Faculdade de Belas-Artes daquela academia.

A maior parte das pinturas do artista pode ser vista no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, e no Museu do Chiado, em Lisboa.