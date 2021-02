Nós e a professora de aeróbica birmanesa

Vocês viram o vídeo; todos vimos. Uma professora de aeróbica birmanesa dá uma aula por Internet, tendo por pano de fundo uma das alamedas da cidade de Naypyidaw, capital do Myanmar — ou Birmânia. A música é viciante, a dança animada. Mas, sem ela se dar conta, uma coluna de veículos militares invade o nosso campo de visão, sobe a alameda e toma o edifício do Parlamento. Descontente com o resultado das últimas eleições, o Exército decidira dar um golpe de Estado, suspender a democracia e prender a líder civil mais importante do país, Aung San Suu Kyi, além de outros milhares de cidadãos, ativistas e dirigentes políticos. Indiferente a isso tudo, a professora de aeróbica birmanesa continua a dançar.