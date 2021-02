Vacinas e denúncias

Existiram na História portuguesa do século passado tempos de cinza e miséria em que a indignidade imperava sem freios e dela se valiam os poderosos. Pensei que o acto de denunciar, de tão vil, fora já erradicado sem reservas, pois a Democracia não pode, justamente, compactuar com baixezas. Porque lembro tal cegueira moral? Porque eu, como a maioria dos portugueses, acho malíssimo que haja pessoas a aproveitarem-se da epidemia covid para tirarem vantagens na vacinação, mas tenho igual repulsa pela generalização da denúncia.

Acaso não existem instrumentos de controlo do Estado democrático para fazer cumprir regras e punir infractores? Acho malíssimo, claro, o oportunismo de quem se comporta assim. Mas também me incomoda (mais que isso!) a atitude de denúncia sistemática (pública ou anónima) deste e daquele, sempre sem direito a contradita mas com mediatismo assegurado nas redes e nos media! Não era mais importante que todos remássemos para o mesmo lado - isto é, assegurando apoio sem reservas ao que faz o SNS, a DGS e os demais profissionais de saúde?

Como historiador que sou e que mexe em arquivos, vêm-me à memória as denúncias que leio com aperto no coração em velhos manuscritos por parte de pseudo-"cidadãos honestos”, denúncias essas fosse ao Santo Ofício no século XVI, ou à PIDE no século XX... Não é bem este o país em que desejo viver!

Vítor Serrão, Lisboa

Expulsem-nos

O Governo tem alardeado a sua indignação perante o comportamento descabido de tantos e tantos dirigentes de instituições e autarcas, gente que despudoradamente empurra para o lado os trabalhadores da saúde e os idosos para conseguirem incluir-se mais cedo no grupo dos vacinados. Contudo, se nalguns casos cabe ao governo fazer alguma coisa, em muitos outros caberá aos partidos mostrarem ao país que ainda valem alguma coisa e expulsarem esta gente das suas fileiras recuperando assim alguma da credibilidade tão perdida precisamente por sempre fecharem os olhos aos abusos dos seus militantes quando se instalam nos poleiros do poder. O tempo é o vosso, façam o favor de avançar.

Helena Amaral, Porto

Amor à sogra...

Em Portimão o amor fala mais alto e os que ousam conspurcar a mensagem são apenas uns invejosos inveterados. Ana Castro, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar – Unidade de Portimão prescreveu vacina contra a covid-19 a Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes – antiga Governadora Civil de Faro e que é, circunstancialmente, presidente da Câmara de Portimão do partido do Governo de António Costa. Informou-nos, a supracitada D. Isilda Gomes, de coisas indubitáveis e relevantes tais como: “se me tivessem indicado na qualidade de presidente de câmara, para vacinação, diria que não... mas foi na qualidade de voluntária e aí aceitei”... Assim e posto isto só nos resta acatar com humildade a peremptória e assertiva declaração justificativa e mandar enterrar o assunto. Eu é que não abdico de colocar na sepultura, do caso de amor à sogra, uma espécie de bouquet feito com o encantamento em que fiquei aguardando em jubilosa esperança que alguma nora se lembre de mim... e tenho duas!

Maria Morais Mendes, Canidelo

Oportunismo

Mal começou o processo da vacinação, entrou logo em acção aquele oportunismo típico que é timbre do comportamento lusíada em circunstâncias destas e que, muito justamente, leva ao receio, que tem vindo a ser expresso por muitos, da sua manifestação em larga escala noutras situações que estão em curso ou para ocorrer, como é o caso dos fundos da UE para acudir aos efeitos da pandemia.<_o3a_p>

Com efeito, vários desses espertalhões, desde autarcas a mandaretes locais e de partido e responsáveis por várias instituições aproveitaram a sua situação privilegiada para acederem à vacina e resolveram vacinar-se a si, à família e demais pessoal doméstico, amigos, conhecidos e sei lá mais quem. Tudo pessoas que não faziam parte dos grupos a serem vacinados com prioridade. Este comportamento configura um péssimo exemplo, trai um egoísmo sem limites, uma grosseira falha de sentimento de solidariedade e de sentido cívico, que merece ser punido e não tolerado.<_o3a_p>

Em relação à vacinação de pessoas que são titulares de órgãos de soberania ou desempenham altos cargos, também me parece que se passou de uma situação de carência ou de falso sentimento de abdicação de um “direito de prioridade”, que não de um privilégio, para um alargamento indiscriminado e sem critério de pessoas a incluir ou, pelo menos, seguindo um critério meramente formal, não estritamente vinculado a situações de risco. É por ocuparem certos lugares ou por serem titulares deste ou daquele órgão de soberania que merecem a prioridade?<_o3a_p>

António Costa, Porto

<_o3a_p>