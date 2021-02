Aung San Suu Kyi acusada de violar lei de importação por ter rádios em casa

As autoridades birmanesas acusaram Aung San Suu Kyi, deposta pelos militares no golpe de Estado, de violar uma lei de importação e exportação e anunciaram que a até então líder de facto do país vai continuar em prisão domiciliária até 15 de Fevereiro, enquanto prosseguem as investigações.

De acordo com a Reuters, a polícia fez buscas na casa da vencedora do Prémio Nobel da Paz de 1991 e encontrou rádios, que, segundo as autoridades, foram importados e utilizados ilegalmente.

Já o Presidente Win Mynt, também em prisão domiciliária, foi acusado de violar as regras de segurança em vigor devido à pandemia de covid-19 durante a campanha eleitoral.

Na terça-feira, o Conselho de Segurança das Nações reuniu-se de emergência para discutir a situação política na Birmânia, e a reunião terminou sem consenso, depois de China e Rússia terem bloqueado uma condenação imediata do golpe militar que derrubou o Governo chefiado pelo partido de Aung San Suu Kyi.

A enviada especial das Nações Unidas para a Birmânia Christine Schraner Burgener “condenou veementemente” o golpe militar e apelou aos membros do Conselho de Segurança da ONU para “enviarem, colectivamente, um sinal claro de apoio à democracia na Birmânia”.

O encontro realizou-se virtualmente e os 15 membros do Conselho de Segurança analisaram um rascunho de uma resolução redigida pelo Reino Unido a condenar o golpe de Estado e a apelar aos militares para respeitarem o Estado de direito, exigindo também a libertação imediata de todos os presos políticos, incluindo Suu Kyi, a líder de facto do país, e o Presidente Win Myint.

De acordo com a AFP, o texto em discussão não fazia qualquer referência à aplicação de sanções à Birmânia, uma hipótese que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pôs em cima da mesa e que foi condenada por Pequim.

No entanto, a China, uma das principais aliadas da Birmânia, e a Rússia pediram mais tempo para reflectirem sobre a resolução. Os dois países são membros permanentes do Conselho de Segurança (juntamente com os Estados Unidos, Reino Unido e França) e por isso têm poder de veto. Dos restantes membros do Conselho, Índia e Vietname também manifestarem reservas quanto à resolução, refere o The Guardian.

Já o G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, mais a União Europeia), grupo que reúne as sete maiores economias do mundo, condenou o golpe militar e os seus membros apelaram aos militares para “porem imediatamente fim ao estado de emergência, restabelecerem o poder do Governo democraticamente eleito, libertarem todos aqueles que foram injustamente detidos”.