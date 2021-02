Mais de 1400 detidos na Rússia depois de Alexei Navalny ser condenado a prisão efectiva

Manifestações a favor da libertação do opositor foram reprimidas, com a polícia a agredir manifestantes e jornalistas com bastões. Ocidente lamenta condenação de Navalny e volta a exigir a sua libertação imediata.

A polícia russa voltou a reprimir com violência os manifestantes que exigem a libertação de Alexei Navalny e deteve mais de 1400 pessoas na terça-feira, no mesmo dia em que o opositor russo foi condenado a três anos e meio de prisão por violação de liberdade condicional de uma sentença anterior.

Enquanto decorria o julgamento, milhares de pessoas juntaram-se perto do tribunal e o contingente policial foi reforçado, com a polícia a começar a deter manifestantes.

Depois do veredicto, centenas de apoiantes de Alexei Navalny, o principal opositor do Presidente Vladimir Putin, marcharam nas ruas de Moscovo e verificaram-se momentos de grande violência, com as autoridades a agredirem manifestantes com bastões. Nas redes sociais, circulam vários vídeos de agressões – num dos vídeos, um jornalista é atingido por com um bastão e cai no chão.

Violence against journalists must stop. This is not acceptable. Watch how the Russian police officer hit a reporter with a truncheon. pic.twitter.com/O8dLeTSaka — Franak Viacorka (@franakviacorka) February 2, 2021

De acordo com a organização não-governamental OVD-Info, pelo menos 1408 pessoas foram detidas na terça-feira, a maioria delas em Moscovo, apesar de também terem sido feitos detenções noutras cidades russas, nomeadamente em São Petersburgo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acusou esta quarta-feira os manifestantes de serem “provocadores” e considerou que a actuação da polícia foi adequada.

As detenções desta terça-feira juntam-se às cerca de 10 mil dos últimos dois fins-de-semana quando foram detidas, nos dias 23 e 31 de Janeiro, mais de 4000 e 5000 pessoas, respectivamente.

Navalny foi condenado a três anos e meio de prisão por um tribunal de Moscovo, mas a pena efectiva será de dois anos e oito meses, uma vez que o opositor russo já tinha estado em prisão domiciliária.

O advogado de 44 anos recordou que a sua sentença de 2014 foi considerada ilegal pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e reiterou que só violou as condições da pena suspensa porque esteve na Alemanha durante cinco meses a recuperar de um envenenamento com novichok, cuja autoria do ataque atribui ao Kremlin.

Numa declaração no tribunal, Navalny disse que Vladimir Putin foi responsável pela sua sentença. “Ofendi-o profundamente apenas por ter sobrevivido à tentativa de assassínio que ordenou”, acusou Navalny, acrescentando que o Presidente russo será recordado na história como “o envenenador de cuecas” (o opositor acusa os serviços secretos russos de terem aplicado o novichok na sua roupa interior).

Após a sentença, a mulher de Navalny e os dois advogados do opositor russo anunciaram que vão apelar da decisão do tribunal de Moscovo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Críticas do Ocidente

A condenação de Navalny – que, escreve o The Guardian, tornou Navalny o mais proeminente prisioneiro político na Rússia desde a prisão do milionário Mikhail Khodorkovski em 2005 -, foi criticada pelo Ocidente, com a União Europeia e os Estados Unidos a exigirem, novamente, a libertação imediata do opositor político.

La condamnation d'Alexeï @Navalny est inacceptable. Un désaccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons à sa libération immédiate. Le respect des droits humains comme celui de la liberté démocratique ne sont pas négociables. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

“Reiteramos o nosso apelo ao Governo russo liberte imediata e incondicionalmente Navalny, assim como as centenas de outros cidadãos russos detidos injustamente nas últimas semanas apenas por exercerem os seus direitos, incluindo os direitos à liberdade de expressão e de reunião pacífica”, afirmou o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, em comunicado.

Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021

Já o Presidente francês, Emmanuel Macron, numa publicação no Twitter em francês e em russo, considerou a condenação de Navalny “inaceitável”. “A discordância política não é crime. Pedimos a sua libertação imediata. O respeito pelos direitos humanos, como a liberdade democrática, não é negociável”, afirmou.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2021

No mesmo sentido, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que ao contrário da decisão “corajosa” tomada por Navalny ao regressar à Rússia no passado mês de Janeiro, a decisão da justiça russa foi “pura cobardia”. “Alexei Navalny deve ser libertado imediatamente”, escreveu Johnson no Twitter.

“A condenação de Alexei Navalny contraria os compromissos internacionais da Rússia sobre o Estado de direito e as liberdades fundamentais”, afirmou Josep Borrell, sublinhando que a decisão do tribunal russo contraria o veredicto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. “Apelo à sua libertação imediata”, acrescentou o chefe da diplomacia europeia, que na quinta-feira inicia uma visita de três dias a Moscovo.