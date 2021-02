Sete feridos após descarrilamento de eléctrico em Lisboa

Sete pessoas ficaram feridas esta quarta-feira na sequência do descarrilamento de um eléctrico, seguido de uma colisão com outra composição que estava parada, na Praça da Figueira, na baixa de Lisboa.

Todos os feridos foram transportados para o Hospital de São José, em Lisboa, informou a subcomissária da PSP Cátia Brás ao PÚBLICO pelas 14h.

Um dos feridos já teve alta. Todos os feridos serão ligeiros, segundo as indicações que a PSP tinha às 14h.

Quatro dos feridos serão passageiros e dois guarda-freios. A PSP não conseguiu apurar se o ferido que já teve alta era passageiro ou peão.

O alerta para o acidente foi dado às 11h35. O trânsito está condicionado no cruzamento da Rua da Prata com a Praça da Figueira para remoção do eléctrico e outros trabalhos.

A brigada de investigação de acidentes de viação da PSP e a Carris vão apurar as causas do acidente.