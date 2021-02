De creche a Biblioteca do Ambiente: o novo futuro do chalet no Jardim da Estrela

A antiga creche da Estrela, situada no Jardim Guerra Junqueiro, será alvo de uma requalificação que terá início este mês e culminará com a inauguração de uma Biblioteca do Ambiente e terá um auditório e várias salas multiusos.

Anunciado na semana passada pela Câmara Municipal de Lisboa, o projecto pretende requalificar a estrutura desenhada pelo arquitecto José Luiz Monteiro e cuja inauguração data de 1882.

De acordo com a autarquia, a intervenção prevê alterações na estrutura em madeira, com o reaproveitamento das peças saudáveis, e a reformulação total das fundações.

Com quase 140 anos de existência, o chalet foi inicialmente construído com o intuito de se tornar um estabelecimento de ensino. À época o Jardim de Infância era constituído por quatro salas de aula, uma sala de jogos, um refeitório, gabinetes e sanitários.

Mais tarde, em 1925, a autarquia utilizou o edifício como um lactário municipal, mantendo simultaneamente os serviços de creche.

A Santa Casa da Misericórdia ficou a cargo da estrutura dois anos mais tarde, mantendo a função de educação infantil.

No ano de 2018, o movimento Fórum Cidadania Lisboa mostrou-se indignado com o abandono do edifício, demonstrando o desejo de recuperação e adaptação da antiga creche. Três anos depois, o chalet é agora alvo de requalificação com o intuito de desenvolver uma nova missão social.

Em comunicado, a Câmara de Lisboa anunciou que o novo espaço será inaugurado após a conclusão da obra, prevista para Agosto de 2021.

