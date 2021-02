Construção de parque canino no Restelo junto a poço de aqueduto gera contestação

Junta de Freguesia de Belém afirma ter agido em conformidade com a riqueza histórica do local

A construção do parque canino no cruzamento da R. Diogo Afonso e R. Tristão Vaz, no Restelo, tem gerado críticas. Membros do Movimento Fórum Cidadania Lisboa pediram a suspensão da obra em carta enviada à junta de Freguesia de Belém. A justificação para este pedido assenta no facto dos trabalhos ocorrerem numa zona na qual está localizado um poço de respiração do aqueduto ali existente e considerado Património da cidade.

De acordo com os autores da carta, a edificação de um parque canino naquele local não dignifica a “construção contemporânea à do Aqueduto das Águas Livres” e temem os efeitos dos dejectos dos animais na estrutura “provavelmente oitecentista”. O Fórum Cidadania solicita que a junta contribua para a investigação e divulgação daquele local, “valorizando-o com um projecto de paisagismo compatível com esta estrutura importante da Arquitectura da Água, por exemplo, desde logo iluminando-o de forma adequada”.

O presidente da Junta de Freguesia de Belém, em declarações ao PÚBLICO, assegurou que as obras estão “praticamente concluídas” e que todo o processo teve em conta a riqueza histórica do poço. Fernando Rosa sublinhou ainda que foi construída uma vedação em torno do respiradouro que impossibilitará os cães de chegarem até ele, permitindo “preservar o património”.

O presidente reforçou ainda que tem existido uma aposta da junta na construção de parques caninos, visto a sua “importância ambiental e social”, sendo que deixarão de existir apenas três parques para passarem a ser sete, espalhados por Belém.

