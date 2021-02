Câmara de Lisboa cria plataforma online de aprendizagem para alunos do 1.º ciclo

Plataforma servirá de suporte às aulas mas estará também disponível fora do horário lectivo para que pais e encarregados de educação possam pôr os alunos a fazer algumas actividades.

Com o reinício das aulas, ainda que à distância, na próxima semana, a Câmara de Lisboa lançou uma plataforma online para apoiar alunos e professores neste regresso às actividades lectivas. Chama-se +Sucesso Escolar e estará disponível para o universo dos cerca de 13 mil alunos e professores do 1.º ciclo do ensino público de Lisboa.

Será uma plataforma de suporte — acessível no site sucessoescolar.lisboa.pt — às aulas, enquanto as escolas estiverem encerradas de vido à pandemia, mas também para alunos que, por razões de saúde, por exemplo, não podem frequentar presencialmente a escola. Cada professor e cada aluno receberão credenciais para se registarem e terem acesso a todos os conteúdos do site.

Se as escolas e os professores assim o desejarem podem dar aulas a partir dela, uma vez que permite fazer videoconferências. Permite ainda partilhar trabalhos, criar fichas e inclui já um conjunto de exercícios, desafios e actividades sobre matemática, estudo do meio e português às quais os alunos e as famílias podem aceder, mesmo fora das aulas.

Num momento em que a escola vive um momento difícil em garantir que todos os alunos têm meios para ter aulas com as melhores condições possíveis, não afundando desigualdades, o vereador da Educação, Manuel Grilo, admite querer “garantir que existem espaços em plataformas digitais, de qualidade e gratuitas, onde se possa fomentar a comunicação regular entre alunos e professores, promovendo o trabalho em grupo e a manutenção do sentimento de pertença à turma”.

A plataforma “+ Sucesso Escolar” foi criada na sequência do programa, aprovado em 2020, “Covid-19: Programa para redução das desigualdades dos alunos do 1.º Ciclo das Escolas do Município”, por estará apenas nesta fase para os alunos dos primeiros níveis de ensino, esclareceu fonte do município.

A Câmara de Lisboa gere 93 estabelecimentos escolares de jardim-de-infância e 1.º ciclo. No início deste ano lectivo, em Setembro, assumiu também a gestão das escolas dos 2.º e 3.º ciclos da capital, no âmbito da transferência de competências no domínio da educação para o município.