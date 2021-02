Médica russa toca Beethoven para a polícia antes da sua detenção

A bagatela para piano Para Elisa, de Beethoven, foi o tema escolhido por uma médica russa, apoiante do líder da oposição detido Alexei Navalny, para receber a chegada da polícia a sua casa. E o momento, captado em vídeo e partilhado nas redes sociais, tornou-se viral.

A activista Anastasia Vasilyeva, chefe do sindicato da Aliança dos Médicos, teve maior notoriedade depois de, no ano passado, ter encetado uma cruzada contra o Kremlin, acusando as autoridades de não estarem a lidar com a pandemia de covid-19 com responsabilidade. E, agora que o maior opositor de Putin, Alexei Navalny, se encontra detido, o regime russo está a retirar de circulação todos os seus apoiantes, esperando dessa forma conter a insatisfação popular, com milhares a reclamarem nas ruas pela libertação de Navalny – a sentença, porém, não foi adiada: um tribunal russo condenou, na terça-feira, Alexei Navalny a três anos e meio de prisão.

Por isso, na semana passada, quando a polícia lhe bateu à porta, a médica não se mostrou surpreendida, mas antes focada em fazer daquele um momento marcante, com a música do piano a sobrepor-se às palavras da agente que solicita para que entregue todos os aparelhos electrónicos, traduz a Reuters. A médica pára então de tocar e pergunta se alguém a vai aplaudir. Mas ninguém o faz.

“Desafiante, partilhável e divertido”, descreveu o The Economist, o vídeo reflecte a acção da médica que tem vindo a ser uma dor de cabeça para o Kremlin.

Anastasia Vasilyeva foi detida durante 48 horas, acusada de violações não especificadas das regras relacionadas com a pandemia e um tribunal deliberou a prisão domiciliária, mas não em sua casa, onde mora com dois filhos menores. Anastasia foi enviada para cumprir o tempo no apartamento do ex-marido, onde este reside com a sua nova mulher, contou o advogado da clínica no Facebook, plataforma que tem usado para dar conta dos detalhes surreais do caso.

Agora, além de se debater pela libertação de Anastasia Vasilyeva – ou pelo menos para que cumpra prisão domiciliária no seu próprio domicílio –, o causídico tem ainda de se preocupar com os adolescentes que, depois de terem filmado um apelo para que a mãe voltasse para casa, receberam a visita das autoridades: “A avó está com os filhos, a casa está bem, as crianças estão bem alimentadas, há comida no frigorífico. Não há razões legais para levarem as crianças”, esclareceu o advogado.