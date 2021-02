Filhos de Daniela Ruah nunca a viram no papel da agente Kensi Blye

Numa conversa em directo com os radialistas Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes da RFM, Daniela Ruah confessou que os filhos, River e Sierra, de 7 e 4 anos, nunca a viram beijar o cunhado, o actor com quem contracena na série Investigação Criminal - Los Angeles. Até porque, explicou, em sua casa “não há filmes com tiros, não há palavrões”.

Realçando que “a palavra ‘estúpido’ é um palavrão aqui em casa”, a actriz considerou que o acesso a esse tipo de informação pode esperar. “Prefiro que eles sejam apresentados a essas coisas quando já tiverem maturidade para processar o que estão a ver do que achar que isso é normal.”

Também à questão de se alguma vez teve vontade de dar tiros à séria, a actriz portuguesa recusou determinantemente a ideia.

Ao longo da rubrica Cara Podre, que incluiu várias gargalhadas de ambos os lados, Daniela Ruah contou ainda que o maior defeito dos portugueses para o marido David Paul Olsen (gémeo do actor Eric Christian Olsen e duplo de cinema) é o facto de falarem “buéda alto”.