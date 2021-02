“Como é que o Bicho Mexe” angaria 39 mil euros para família a viver numa roulotte

“Como é que o Bicho Mexe” volta a fazer uma proeza. Desta vez, Bruno Nogueira conseguiu angariar 39 mil euros para um casal a viver num parque de campismo. A situação de Sofia e Paulo, que estão a viver com três filhos numa roulotte desde Novembro, foi partilhada na última edição da revista Sábado. A história gerou uma onda de solidariedade, depois de Nuno Markl ter partilhado o caso na sua página de Instagram.

Sofia é esteticista e Paulo trabalhava há 15 anos numa empresa de organização de eventos. A família, com três filhos, morava num T3 em Loures e até tinha comprado um carro novo em 2018. Em Janeiro de 2020, Sofia decidiu abrir o seu próprio negócio e investiu ali todas as poupanças da família. A loja deveria abrir a 19 de Março, mas, entretanto, o país entrou em estado de emergência.

Com o desconfinamento em Maio, a esteticista tentou a sua sorte e abriu a loja. No entanto, entre Maio e Setembro, só fez 150 euros. Foi então que decidiu fechá-la e pedir o Rendimento Social de Inserção. Como o marido estava desempregado — a receber 400 erros de subsídio — não teve direito ao apoio.

Sem conseguir pagar a renda do apartamento onde viviam, o casal pediu cinco mil euros emprestados e comprou uma roulotte. Desde Novembro, era lá que viviam com os três filhos, de 15, 13 e 11 anos.

A história desta família gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais, iniciada por Nuno Markl na sua página de Instagram. “Muitas vezes só conseguimos mostrar afecto sob a forma de likes — um rápido coraçãozinho que estampamos sem pensar muito, mas que, OK, na sua frieza é uma forma de gentileza. Olhando para os números dos likes de alguns dos posts no meu Instagram, dei por mim a pensar: ‘E se fosse possível às pessoas darem um euro em vez de um like, a famílias como esta?’”, escreveu o humorista.

O caso foi mais tarde levado à emissão de “Como é que o Bicho Mexe” de Bruno Nogueira. A história comoveu os espectadores que assistem pelo Instagram e juntaram 39 mil euros para apoiar esta família. Nuno Markl agradeceu, no entretanto, aos milhares de portugueses que contribuíram: “O caso da Sofia e do Paulo acabou por provar que, através das redes sociais de pessoas com muitos seguidores, muita gente que contribua com pouco, pode fazer a diferença em poucas horas.”

Além dos 39 mil euros angariados, a família também recebeu uma casa. Num vídeo emocionado na página de Instagram, Sofia agradece à empresa que se voluntariou para construir uma casa em madeira para a família e a todos os que se juntaram à corrente de solidariedade: “Foi-nos dado um novo começo e uma oportunidade para escrevermos uma nova história.”