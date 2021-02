Nasceu o “mercado virtual da serra da Estrela”: ExpoSerra de Gouveia dura seis meses

A ExpoSerra –Feira de Actividades Económicas da Serra da Estrela será comemorada este ano com a realização de um mercado virtual que terá a duração de seis meses, anunciou a Câmara Municipal de Gouveia.

“Face às restrições resultantes do combate à pandemia covid-19, que impediram a realização da ExpoSerra nos moldes habituais, optou-se por realizar um mercado de vendas online, com o objectivo de promover os produtos endógenos e o artesanato local e potenciar as suas vendas”.

A autarquia presidida por Luís Tadeu refere em comunicado que criando sinergias entre a plataforma DOTT e os CTT decidiu "reinventar a ExpoSerra, transformando-a no Mercado Virtual da Serra da Estrela, que decorrerá, este ano, por um período de seis meses, entre os dias 20 de Fevereiro e 21 de Agosto”, em formato inteiramente digital.

“Contando, numa fase inicial, com a adesão de 17 produtores, aos quais se poderão juntar outros no decurso do evento, o certame permitirá que os mesmos apresentem os seus produtos e realizem a venda e o transporte rápido e seguro dos mesmos até casa dos clientes, residentes em Portugal continental ou arquipélagos”, adianta-se.

O município de Gouveia, no distrito da Guarda, sublinha que com esta adaptação “conseguirá cumprir os objectivos fundamentais da ExpoSerra, continuando a promover as actividades económicas, a valorizar o tecido empresarial, os produtos endógenos, o artesanato, o turismo de natureza e as tradições e cultura, enquanto marcas identitárias do concelho de Gouveia e da região da Serra da Estrela”.

A autarquia de Gouveia tem promovido anualmente a ExpoSerra, no período do Carnaval, para divulgar as potencialidades locais e captar visitantes para o território.