Aeroporto para carros voadores do futuro prepara-se para aterrar em Inglaterra

A Urban Air Port, uma empresa britânica em fase de arranque, estabeleceu uma parceria com o gigante automóvel Hyundai Motor para desenvolver as infra-estruturas necessárias quando os carros voadores forem para os céus para transportar pessoas e mercadorias.

A partir de Novembro, os visitantes de Coventry, centro da produção automóvel no Reino Unido,​ poderão ver como funcionará um aeroporto de automóveis voadores e ver um drone de transporte de passageiros e um veículo eléctrico operacional vertical de descolagem e aterragem (eVTOL) na plataforma de aterragem.

O porto Urban Air foi seleccionado por um programa governamental que visava o desenvolvimento de voos com emissões zero e novos veículos aéreos, ganhando uma subvenção de 1,2 milhões de libras (1,36 milhões de euros) para ajudar a financiar a instalação temporária do aeroporto no centro da cidade.

“Com o apoio do Governo britânico e o apoio da Hyundai Motor Group estaremos a tornar real o primeiro aeroporto [para carros voadores] totalmente operacional no mundo”, disse o fundador e presidente executivo da Urban Air Port, Ricky Sandhu.

Embora tenha havido progressos no desenvolvimento de carros voadores, Sandhu disse que a infra-estrutura era a peça que faltava. “Não se pode “sair do comboio ou entrar no comboio a menos que se chegue à estação de comboios”, explicou, “daí que as infra-estruturas de apoio em terra sejam absolutamente fundamentais”.