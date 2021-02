Segurança Social recebeu 22 mil pedidos de apoio à família

Nos últimos 15 dias, a Segurança Social recebeu 22 mil pedidos para aceder ao apoio excepcional à família destinado a trabalhadores com filhos até aos 12 anos e que não podem efectuar teletrabalho. O número foi avançado pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final da reunião da Comissão Permanente de Concertação Social que decorreu nesta quarta-feira, 3 de Fevereiro, em Lisboa.

Com o agravamento da pandemia da covid-19, o Governo decidiu fechar as creches e as escolas durante duas semanas e recuperou o apoio excepcional à família. Esse apoio destina-se aos pais que têm de prestar assistência a filhos ou outros dependentes menores de 12 anos (ou acima desta idade quando se trate de crianças com deficiência ou doença crónica) e garante-lhes 66% da remuneração-base, no caso dos trabalhadores por conta de outrem, ou 33% do rendimento com incidência contributiva no quarto trimestre de 2020, no caso dos trabalhadores independentes.

O apoio é semelhante ao que esteve em vigor no ano passado, quando as escolas estiveram fechadas e aplica-se apenas quando nenhum dos pais pode fazer teletrabalho. Ou seja, sempre que um dos pais esteja em teletrabalho – uma modalidade sobre a qual o Governo reforçou a fiscalização e penalizou as infracções com coimas mais elevadas – não se prevê qualquer apoio.

As centrais sindicais têm insistido na necessidade de alterar as regras de acesso a esta medida para incluir quem está em teletrabalho e prever o pagamento da totalidade do salário ao trabalhador.

A CGTP considera urgente alterar a lei para permitir a dispensa de teletrabalho para cuidar das crianças com direito à remuneração total e exige que, no caso de um dos pais se encontrar em teletrabalho, o outro possa ter direito ao apoio à família “que hoje lhe é negado”.

Também a UGT tem insistido junto do Governo para que esta situação seja resolvida, por considerar injusto que o layoff seja pago a 100% e este apoio apenas garante dois terços da remuneração.

Os dados da execução orçamental mostram que entre Abril e Julho a medida abrangeu cerca de 200 mil trabalhadores.

Para aceder ao apoio, os trabalhadores têm de entregar uma declaração ao empregador, a quem cabe depois preencher um formulário no site da Segurança Social para receber metade do valor adiantado ao trabalhador.

Ana Mendes Godinho adiantou também que, na sequência do novo confinamento e da suspensão das actividades lectivas e não-lectivas, foram recebidos 54.400 pedidos de empresas para aceder ao layoff simplificado e ao apoio à retoma progressiva, “abrangendo cerca de 281 mil trabalhadores”. Já a reactivação do apoio extra para trabalhadores independentes e sócios-gerentes, cujo requerimento está disponível desde 1 de Fevereiro, teve 49 mil pedidos.

Esta modalidade de layoff destina-se às empresas obrigadas por lei a encerrar, no âmbito das restrições à actividade económica decretadas pelo Governo por causa da pandemia. Os empregadores podem suspender os contratos de trabalho ou reduzir os horários, recebendo um apoio para o pagamento dos salários (que devem ser assegurados a 100%, até ao limite de três salários mínimos) e beneficiando de isenção da Taxa Social Única.

O apoio à retoma progressiva não permite a suspensão dos contratos, mas antes reduzir os horários dos trabalhadores em função das quebras de facturação, e prevê um subsídio para o pagamento dos salários por inteiro, não havendo dispensa de contribuições para a Segurança Social.