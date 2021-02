Portugal emite dívida a 30 anos com taxa de juro de 1%

Tesouro aproveita cenário de taxas de juro baixas para, com emissões de longo prazo, reduzir ao máximo as necessidades de financiamento do país durante os próximos anos

Aproveitando as taxas de juro historicamente baixas que actualmente se praticam no mercado, o Tesouro português realizou esta quarta-feira uma emissão de dívida de muito longo prazo. São 3000 milhões de euros que o Estado português irá receber agora dos investidores internacionais e que terá de devolver em Abril de 2052, daqui a 31 anos, pagando entretanto um juro anual que deverá ficar próximo de 1%.

A emissão de dívida sindicada (feita não através de leilão, mas com o apoio de um conjunto de bancos nacionais e internacionais) foi recebida nos mercados com um interesse nunca antes visto em operações do mesmo tipo realizadas por Portugal.

De acordo com a agência Reuters, a procura dos títulos de dívida emitidos pelo Tesouro português superou os 40.000 milhões de euros, o que fez com que a taxa de juro baixasse mais do que inicialmente previsto.

A taxa de juro de cerca de 1% a 31 anos conseguida agora na emissão compara com a taxa de juro implícita de 0,78% que se verificava nos títulos de dívida portugueses até agora com maior maturidade, as obrigações do tesouro com prazo até 2045.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, à semelhança do que acontece com as entidades que gerem a dívida pública noutros países europeus, tem vindo a aproveitar o baixo nível de taxas de juro que se pratica actualmente nos mercados de dívida pública europeus, para realizar emissões de dívida com prazos longos.

No início do ano, realizou a primeira emissão de dívida com um prazo próximo de 10 anos a uma taxa de juro negativa e agora, na segunda emissão de longo prazo do ano, assegura um financiamento por um período de tempo ainda mais largo, também a taxas de juro favoráveis, contribuindo para aliviar as necessidades de financiamento do país durante as próximas décadas.

Se o Tesouro optasse por uma estratégia de emissão de dívida em que dominassem os prazos mais curtos, obteria financiamento a um custo ainda mais reduzido, com taxas claramente negativas, mas ficaria com mais necessidades de financiamento no futuro.

A emissão sindicada realizada esta quarta-feira por Portugal contou com o apoio dos bancos Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Nomura e NovoBanco.