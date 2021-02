Sérgio Conceição: “Cada vez é mais difícil ganhar pontos e jogos”

Treinador do FC Porto diz que ainda está tudo em aberto no campeonato e alerta para as dificuldades do embate com o Belenenses SAD.

O Belenenses SAD é o adversário que se segue na caminhada do FC Porto na presente temporada. No Estádio do Jamor, os “dragões” vão encerrar a primeira volta do campeonato tentando encurtar distâncias para o líder da prova, mas Sérgio Conceição, técnico dos “azuis e brancos”, sublinha que é cedo para traçar cenários.

Isolado no segundo lugar, o FC Porto procura aproximar-se do Sporting, depois de se ter distanciado do Benfica na última jornada. E com os “encarnados” a nove pontos do primeiro lugar, a Conceição foi perguntado se o rival estaria já fora da corrida pelo título.

“Sinceramente, não embarco nessa teoria. Os campeonatos passados são a prova que ninguém fica arredado do título a sete ou nove pontos. Cada vez mais é difícil ganhar pontos e jogos. Eu acho que existem quatro equipas, mais duas que se estão a aproximar, como o Paços e o V. Guimarães. Não vejo, sinceramente, nada de diferente”, respondeu o treinador.

LIVE: Conferência de Imprensa de Sérgio Conceição ? https://t.co/CEpzkSzRTa — FC Porto (@FCPorto) February 3, 2021

De resto, o FC Porto faz questão de ir encarando a época um jogo de cada vez, desvalorizando, nesta altura, os quatro pontos de desvantagem face ao Sporting. “Temos de olhar para todos os jogos para ganhar, temos de correr atrás da desvantagem. O nosso foco é o jogo com o Belenenses. Tentar ganhá-lo e ir fazendo o nosso caminho para que no final, que ainda falta uma volta, estejamos no mesmo lugar onde terminámos a temporada passada.”

O adversário desta quinta-feira, no Jamor, é um Belenenses SAD defensivamente forte, confortável sem bola, mas não só. “Espera-nos um jogo difícil. O relvado parece-me que não está em muito bom estado. O tempo também não tem ajudado. Vamos encontrar uma equipa das melhores da Liga no processo defensivo. Depois esta proximidade dos jogos e algum desgaste físico que os jogadores apresentam. Temos que formar o melhor onze e ir ganhar ao Jamor.”

Desse “onze” poderá fazer parte Taremi, um dos jogadores em evidência nesta primeira metade da temporada. E se, por um lado, Sérgio Conceição reconhece o bom momento do iraniano, por outro enquadra o rendimento na resposta convincente que têm dados os outros avançados (Toni Martínez, Marega, Evanilson) durante os treinos.