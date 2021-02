Man City recupera liderança da Premier League após vencer o Burnley

O Manchester City repôs os três pontos de vantagem sobre o rival Manchester United, no topo da Liga inglesa, após derrotar nesta quarta-feira o Burnley por 2-0, com os golos dos “citizens” a serem apontados por Gabriel Jesus e Raheem Sterling.

Um erro de Nick Pope permitiu ao Manchester City, que contou com Bernardo Silva no “onze” titular, inaugurar o marcador logo aos três minutos. O guarda-redes do Burnley não foi capaz de bloquear um remate do português, colocando a bola nos pés de Gabriel Jesus, que marcou um golo fácil.

O 2-0 surgiu sete minutos antes do intervalo, numa jogada típica nos “citizens”. Mahrez "serviu" Gundogan que cruzou para a área onde Sterling finalizou com sucesso.

Após o intervalo, Pope redimiu-se do seu erro inicial e negou novo golo de Sterling, ao impor-se ao avançado no frente a frente entre ambos.

O City lidera a Premier League com 47 pontos em 21 jogos, mais três do que o United, segundo classificado e que na véspera “cilindrou” o Southampton por 9-0 e que tem mais um jogo realizado.