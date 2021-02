Lille vence e segue firme na liderança da Liga francesa

O Lille foi vencer por 3-0 a casa do Bordéus, em jogo da 23.ª jornada da Liga francesa de futebol, e vai seguir firme na liderança da classificação, podendo ainda ampliar a vantagem mediante outros resultados.

Golos do turco Yazici (54 minutos), do norte-americano Weah (66) e do canadiano Jonathan David (89) fizeram a vitória da equipa dos portugueses José Fonte, Xeka e Renato Sanches (saiu aos 72'), todos titulares.

Sanches não era titular desde Novembro, após lesão, e saiu aos 72’, numa partida em que também jogou Tiago Djaló, entrando aos 81’.

Este resultado, o quinto triunfo seguido na Ligue 1, empurra o líder para os 51 pontos, provisoriamente mais cinco do que o Lyon e seis para o campeão em título Paris Saint-Germain.