Para o chefe dos Jogos de Tóquio as mulheres falam demasiado

As declarações sexistas de Yoshiro Mori foram feitas numa conferência de imprensa no Japão.

O presidente do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, sugeriu que as intervenções das mulheres em reuniões tivessem um limite de tempo. Segundo Mori, que tem 83 anos de idade e que foi ex-primeiro ministro do Japão (2000-2001), as reuniões em que participam mulheres tornam-se muito longas por culpa delas.

“Em conselhos com muitas mulheres, as reuniões levam muito tempo”, começou por afirmar Mori, rindo, antes de acrescentar: “As mulheres têm um forte sentido de competição. Se uma pessoa levanta a mão, outras provavelmente pensam: também preciso dizer algo. É por isso que todo a gente fala”, segundo refere o jornal japonês Asahi Shimbun, um dos maiores diários do país.

Numa conferência de imprensa após uma reunião com o Comité Olímpico Japonês, tendo em vista a organização dos Jogos de 2020, Mori respondeu a uma pergunta sobre o plano do Comité Olímpico Internacional (COI) de aumentar o número de mulheres no seu conselho para mais de 40% do total, queixando-se que as reuniões com mulheres são muito longas.

“Se o número de membros executivos femininos aumentar e se seu tempo de palavra não estiver limitado em certa medida, teremos dificuldades para terminar, o que é irritante”, afirmou Mori, acrescentando: “É preciso regular o tempo de uso da palavra até certo ponto, ou então nunca seremos capazes de terminar.”

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 vão realizar-se no Verão de 2021, apesar do cenário da pandemia” de covid-19, já garantiu Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional (COI).