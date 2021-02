Caso positivo de covid-19 envia tenistas para novo isolamento

Um caso positivo de covid-19 detectado num empregado de um dos hotéis de Melbourne, onde estão alojados centenas de participantes no Open da Austrália, levou o primeiro-ministro do estado de Victoria a anunciar a suspensão de actividades tenísticas e isolamento total para todos, até à realização de novo teste.

Numa conferência de imprensa de emergência realizada na noite de quarta-feira, Daniel Andrews justificou a medida com o possível contágio provocado pelo voluntário, que até testou negativo no final do seu período de trabalho, a 29 de Janeiro, antes de começar a revelar sintomas da doença e receber um resultado negativo, a 2 de Fevereiro.

Em consequência, quase 600 jogadores, treinadores e pessoal de apoio ao Open, que estão ou estiveram no mesmo hotel durante a obrigatória quarentena de 14 dias, vão ficar novamente confinados aos respectivos quartos, até que um teste negativo lhes permita voltar às actividades ao ar livre. Mas, para já, não haverá competição esta quinta-feira em Melbourne Park, onde decorrem em simultâneo cinco torneios de preparação para o Open da Austrália – com início marcado para dia 8 de Fevereiro.

O aparecimento deste caso no estado de Victoria, onde não se registava um caso positivo de covid-19 há 28 dias, levou Daniel Andrews a implementar outras medidas de prevenção, como a obrigação de uso de máscara em espaço fechados, ajuntamentos limitados a 15 pessoas e suspensão da permissão, a partir da próxima segunda-feira, do regresso aos locais de trabalho, previsto para 75% dos trabalhadores. “Este é um caso. Não há razão para as pessoas entrarem em pânico ou ficarem alarmadas. Sabemos o que fazer”, frisou Andrews.

Entretanto, durante quarta-feira houve muito ténis em Melbourne Park. No Murray River Open, um dos dois ATP 250 que estão a decorrer nos mesmos hardcourts do Open da Austrália, Pedro Sousa (108.º no ranking) não conseguiu ir além da segunda ronda, apesar de ter feito uma boa exibição frente ao britânico Daniel Evans (33.º). O tenista lisboeta até dispôs de mais break-points (sete contra cinco), mas Evans foi mais eficaz e ao quebrar o serviço por quatro vezes, acabou por vencer, com os parciais de 6-3, 7-5.