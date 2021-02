P55.Art: uma plataforma ao serviço da arte

Vhils, Banksy, Picasso, Seixas e outros num catálogo online com mais de três mil peças, onde é possível encontrar e comprar obras de pintura, serigrafia, escultura ou fotografia, sem sair de casa.

A ideia nasceu numa antiga leiloeira, pelas mãos de Aníbal Faria, que viu na geração digital e no comércio electrónico uma boa oportunidade de reinvenção – o 55 do nome evoca o ano de nascimento dos “motores” desta digitalização: Bill Gates e Steve Jobs.

Com a sustentabilidade no ADN, o projecto mantém a missão de “dar uma segunda vida ao luxo”, encurtando caminhos e democratizando o acesso à arte, dando a conhecer o trabalho de criadores, galerias, antiquários e leiloeiras locais ao mercado global. “Numa altura difícil para todos, principalmente para os artistas e galeristas, é com orgulho que continuamos a crescer e a facilitar a venda de arte em Portugal e em Espanha”, refere Faria.

Repartida entre a loja e o espaço de leilões, a montra online conta com mais de três mil peças de cerca de 500 artistas. Da arte clássica à contemporânea, entre obras de design, mobília e peças de colecção, estão representados artistas como Vhils, Banksy, Pablo Picasso, José de Guimarães, Manuel Cargaleiro, Amadeo de Souza-Cardoso, Cruzeiro Seixas ou Vieira da Silva.

As peças, todas da autoria de profissionais, e de acordo com a nota de imprensa, “são criteriosamente seleccionadas, inspeccionadas, descritas e fotografadas por especialistas pelo que podem ser licitadas com confiança”.