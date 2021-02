Morreu aos 99 anos a actriz Adelaide João, vítima de covid-19

Actriz morreu na Casa do Artista, onde residia. Instituição enfrenta actualmente um surto de covid-19.

A actriz Adelaide João morreu na madrugada desta quarta-feira na Casa do Artista, em Lisboa, onde residia. A notícia foi confirmada ao PÚBLICO pela instituição. Adelaide João tinha 99 anos e estava infectada com o novo coronavírus.

A Casa do Artista está neste momento a enfrentar um surto de covid-19: na terça-feira, morreu no Hospital de Santa Maria, igualmente infectada, a actriz Cecília Guimarães, que também vivia na Casa do Artista.

O percurso de Adelaide João, nome artístico de Maria da Glória Pereira Silva, começou no teatro antes de se estender ao cinema e à televisão, onde, durante seis décadas, fez várias séries, telenovelas e telefilmes. Nascida em Lisboa a 27 de Julho de 1921, a actriz acumulou colaborações com a companhia de teatro O Bando, o Teatro Experimental de Cascais e o Teatro Estúdio de Lisboa, companhia dirigida pela actriz Helena Félix e pela encenadora Luzia Maria Martins, e afirmou-se como um rosto regular no teleteatro da RTP, principalmente nas décadas de 1960 e 1970.

Com o advento da telenovela em Portugal, a presença de Adelaide João nas casas dos portugueses tornou-se ainda mais assídua. A actriz participou nas primeiras incursões da RTP no formato, Vila Faia (1982), Origens (1983), Chuva na Areia (1985) e Palavras Cruzadas (1987).