Com Luta Livre Luís Varatojo dá-nos uma dezena de canções de punho no ar em plena pandemia

De início há um solo de saxofone, depois o forte pulsar de uma batida. Uma atmosfera de acid jazz, a envolver a voz que nos conta uma história: a de um aluno exemplar, que nunca se queixava, mas um dia fez greve à refeição na universidade, juntando-se a “um grupo insatisfeito com a comida na cantina.” Resultado: foram todos responder à direcção. E o aluno exemplar descobriu-se noutra pele: “Naquela hora, sentado no chão/ conheci o poder da não colaboração./ Agora eu sei o que é a política,/ não há como escapar.” E a política pode estar apenas em fazer perguntas: “Perguntas que põem os estado nervoso/ e os estados nervosos/ são muito perigosos,/ mas mais perigosos são os cidadãos/ que não perguntam/ nem querem ouvir respostas/ e viram costas quando falamos em política.” Este é o tom do projecto Luta Livre, de Luís Varatojo. E Política é tão-só o seu começo.