As Outras Danças da Companhia Nacional de Bailado

Com testemunhos de criadores e intérpretes, repartidos em sete séries, Outras Danças aborda peças como A Sagração da Primavera (série Do Protesto à Glória); O Quebra-Nozes (Regresso, com Mehmet Balkan); Dom Quixote (Legado, com os bailarinos Cristina Maciel, Guilherme Dias e Alexandre Fernandes); Annette, Adele e Lee e Madrugada (Processo Criativo, com os coreógrafos Rui Lopes Graça e Victor Hugo Pontes); Nós Como Futuro (O Futuro de Um Corpo, com Daniel Gorjão); Adagio Hammerklavier + Short Cut + In the Future, de Hans van Manen (Transmissão) ou Le Chef D’Orchestre (Vestir a Dança).

Lançado em 2018, o programa assinala o centenário do nascimento do coreógrafo Jerome Robins (1918-1998). É da sua autoria a peça Other Dances, que serviu de inspiração e emprestou o título a este projecto.