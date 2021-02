Vacinação dos idosos: autarcas na expectativa e prontos a ajudar

“Sabemos onde estão todos os idosos: os que estão acamados e os que estão sozinhos. Se for preciso ajudar a identificá-los, a autarquia saberá como fazê-lo e poderá disponibilizar transporte, motoristas, espaços físicos, o que for preciso. Precisam é de nos dizer o dia e a hora”, diz Teresa costa, presidente da Câmara de Mondim de Basto, que, tal como a maioria dos autarcas contactados pelo PÚBLICO, está na expectativa quanto ao arranque da vacinação dos idosos com 80 e mais anos, bem como das pessoas acima dos 50 anos e com comorbilidades associadas.

Apesar de as primeiras inoculações neste grupo estarem agendadas para esta quarta-feira, do lado das autarquias a informação parece ser ainda muito escassa. “A única coisa que o ACES [agrupamento de centros de saúde] nos pediu foi que indicássemos um local para a vacinação e já apontámos o Centro Cultural de Aguiar da Beira, que é amplo e arejado. Se forem necessárias ambulâncias e transportes, estamos disponíveis para ajudar, mas até agora não sabemos quando tencionam iniciar a vacinação”, declarou o autarca de Aguiar da Beira, Joaquim Bonifácio.

Em Boticas, Fernando Queiroga adianta que a indicação recebida aponta para que a vacinação possa ser feita nos centros de saúde. “As pessoas deverão ser chamadas ao local, mas até agora a autarquia não recebeu nenhum pedido de apoio nesse sentido”, garantiu, para acrescentar que, “tal como se fez na campanha de vacinação da gripe, a autarquia estará disponível para viaturas, motoristas e profissionais”.

“Como o transporte das crianças para as escolas não está a ser feito, os autocarros estão disponíveis para o que for preciso”, enfatizou Fernando Queiroga, adiantando ainda que em municípios como Alijó, Murça, Régua e Mesão Frio, entre outros municípios abrangidos pelo ACES Douro Norte, a hipótese em cima da mesa é que o posto de vacinação seja instalado no Régia Douro Park – Parque de Ciência e Tecnologia localizado em Vila Real e que consiste “num pavilhão numa zona industrial e onde poderão ser administradas até 250 vacinas por dia”.

O facto de as convocatórias poderem ser feitas com recurso a SMS, e eventualmente por carta ou contacto telefónico, não parece preocupar os autarcas, segundo os quais as pessoas estão sinalizadas, além do que, como adianta uma fonte do gabinete do presidente da Câmara de Sabrosa, “será sempre possível recorrer às juntas de freguesia, muitas das quais têm a circular carrinhas que vão entregar a medicação aos idosos de cada freguesia”.