Rede de cuidados continuados tem 711 doentes e 664 profissionais infectados com covid-19

As unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) têm actualmente 711 doentes e 664 profissionais infectados com covid-19, revelou a coordenadora Maria da Purificação Gandra. Em declarações no parlamento, onde foi ouvida esta terça-feira na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19, a responsável explicou que, no final de 2020, a situação pandémica do país “alterou de forma grave” a situação que as unidades viviam até aí, elevando o número de infectados e mortes. Quanto ao processo de vacinação, 64% dos utentes e 55% dos profissionais já iniciaram a imunização.

“No período de Março a Outubro de 2020 tivemos um pico máximo de 110 doentes infectados e 15 óbitos em 27 unidades. O máximo de internamentos em hospitais foi de 22 doentes. No entanto, a evolução e o agravamento da pandemia em finais de 2020 alterou de forma grave a situação. Apesar de se terem mantidas todas as medidas de precaução implementadas até então, subiram drasticamente todos os indicadores que acompanhamos”, revelou a coordenadora pela parte da saúde da RNCCI.

Segundo Maria da Purificação Gandra, “a testagem dos 13.300 profissionais tem sido constante e já foram realizados 48.349 testes, dos quais 2331 estavam positivos”. “À data actual, temos na rede 664 profissionais positivos” para a infecção por SARS-CoV-2. A que se juntam “711 doentes positivos, 8% do total nossos doentes, em 117 unidades da rede, estando 26 doentes internados em hospitais do SNS”. “Os óbitos infelizmente são já 120, sendo 0,9% dos óbitos totais por covid-19”, lamentou.

Perante a gravidade da situação pandémica e aumento dos internamentos hospitalares, explicou a responsável, “foi necessário priorizar a colocação de doentes na rede, libertando camas hospitalares”. De Março à data actual, “foram transferidos dos hospitais do SNS para a rede 17.538 doentes”. “Verificamos, no entanto, que o número de doentes a aguardar colocação na rede tem vindo a aumentar, sendo hoje de 394 doentes em todos os hospitais do SNS”, assumiu, explicando que a própria situação epidemiológica da RNCCI “tem obrigado a uma limitação de camas disponíveis”.

Purificação Gandra espera que a vacinação contra a covid-19 na rede, “que se aproxima do final”, possa melhorar a situação. “Até ao momento já iniciaram o processo de vacinação 64% dos doentes e 55% dos profissionais. Já estão vacinados com as duas doses 769 pessoas na rede. As unidades que faltam a aguardam a conclusão de surtos e a autorização das autoridades de saúde”, referiu, explicando que algumas unidades terão esta semana o processo a decorrer por já não terem surtos activos.

Questionada sobre a percentagem de profissionais vacinados, a responsável explicou aos deputados que muitos deles estão em situação de duplo emprego e que “são vacinados nas instituições de origem”. “Não conseguimos ainda fazer o levantamento, porque estamos ainda em fase de vacinação. O computo final de profissionais vacinados é muito superior”, disse, assegurando ainda que todos os profissionais têm acesso à vacina independentemente do vínculo que têm com a unidade.

A coordenadora adiantou ainda que a rede está a trabalhar com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) e com a Direcção-Geral da Saúde “no sentido de acompanhar a efectividade da vacina contra a covid-19 nas unidades de cuidados continuados”.

Num balanço sobre a capacidade de resposta da RNCCI, a responsável especificou que, ao longo de 14 anos, esta “passou de 12.500 para 15.374 respostas à data actual” e que as unidades e equipas aumentaram de 407, em 2010, para 962, em 2020”. Em 2020 “foi possível abrir 464 novas camas”.