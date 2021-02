Novo site permite marcar testes rápidos em todo o país

Foi lançada uma plataforma online que permite facilitar a marcação de testes rápidos em todo o país: o site covidtesterapido.pt permite que sejam agendados testes rápidos à covid-19 em 62 locais do país, havendo ainda a possibilidade de fazer testes ao domicílio e em empresas, mas só em algumas zonas do país. No site, é preciso seleccionar o local (há um mapa para ajudar), a data preferencial e os contactos – depois, a confirmação é feita por telefone.

Segundo a nota de imprensa enviada ao PÚBLICO, “o objectivo passa por sistematizar informação de modo a facilitar e a democratizar o acesso à marcação” dos testes. O site permite a ligação a “uma série de entidades devidamente certificadas para o efeito”.

“Em conversa com a minha mulher, que é médica e fundadora deste projecto, sempre falamos no papel importante que os testes rápidos de antigénio poderiam ter, sendo uma forma muito eficaz de ajudar ao controlo de pandemia. O problema assentava em dois pontos: a falta de informação sobre estes testes e a falta de acesso. Com este site pretendemos informar mais as pessoas e liberalizar o acesso aos testes”, afirmou em comunicado o autor da iniciativa, João Monteiro, que trabalha na empresa Farfetch e é um dos fundadores da empresa de marketing que fez o site.

Os testes rápidos (de antigénio) podem ser uma ferramenta importante no controlo da propagação da covid-19. Ainda que sejam menos fiáveis do que os testes moleculares PCR, os testes rápidos têm uma sensibilidade e especificidade elevadas e revelam os resultados em minutos, o que pode ser útil para identificar casos de infecção e travar cadeias de contágio.

A Cruz Vermelha Portuguesa tem também um site que permite a marcação online de testes rápidos e de testes moleculares PCR. Basta seleccionar o teste pretendido, o distrito em que se pretende fazer o teste e o local para o fazer. Depois, surge uma lista com horas para marcação e é preciso introduzir os dados de contacto. O preço dos testes rápidos é de 20 euros.