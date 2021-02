Há mais de 700 alunos em ensino doméstico. Matrículas aumentaram 38% com a pandemia

Neste ano lectivo houve um crescimento das matrículas no ensino doméstico, existindo actualmente 723 alunos neste tipo de ensino. Comparando com o ano lectivo de 2019/2020, em que estavam matriculados 524 alunos, houve um crescimento de 38% no número de estudantes matriculados nesta forma de ensino, de acordo com dados enviados pelo Ministério da Educação ao PÚBLICO.