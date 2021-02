Covid-19: directora dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Penafiel demitida após desperdício de vacinas

A directora dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) foi demitida do cargo, após um lote com 600 doses da vacina contra a covid-19, composto por 113 frascos que iam ser administradas aos profissionais de saúde, ter sido danificado devido a alegados problemas de refrigeração, confirmou esta terça-feira, 2 de Fevereiro, ao PÚBLICO fonte da unidade hospitalar.

A decisão sobre a destituição de Sónia Teixeira foi tomada pelo Conselho de Administração do CHTS na semana passada, segundo a mesma fonte, que se escusou a revelar mais detalhes, uma vez que está ainda a decorrer um inquérito para averiguar responsabilidades.

Em comunicado divulgado na semana passada, a unidade hospitalar explicava que “tudo indica” que a inutilização das doses da vacina contra a covid-19 “estará associada a uma utilização inadequada do sistema de refrigeração da farmácia do Hospital”.

Neste sentido, “o Conselho de Administração ordenou de imediato a abertura de um processo de inquérito, para apuramento detalhado do sucedido e das respectivas responsabilidades, estando em avaliação a apresentação de participação por eventual processo-crime”, acrescentava ainda a nota.