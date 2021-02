Covid-19. Mais 260 mortes e 5540 casos de infecção em Portugal.

Registaram-se mais 260 mortes por covid-19 em Portugal e 5540 novos casos confirmados de infecção, segundo os últimos dados divulgados pela Direcção-Geral da Saúde esta terça-feira (referentes ao dia anterior).

O número de mortes em Janeiro mais do que duplicou, como noticiou o PÚBLICO. De acordo com os dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (Sico) da Direcção-Geral da Saúde (DGS), Janeiro foi o mês com mais mortes dos últimos 12 anos, tendo sido reportadas até às 20h do último sábado 18.748 mortes, um máximo que ultrapassa em quase 40% o anterior mês com mais óbitos registados em Portugal. Deste valor, 5207 mortes foram causadas pela covid-19, ou seja, cerca de uma em quatro se devem à doença (27,8%).

Portugal já pode ter passado o pico mas ainda é cedo para desconfinar

As previsões mostram que Portugal poderá já ter passado o pico de contágios, mas os especialistas alertam que ainda são níveis “brutalmente elevados” e é cedo para se falar em desconfinar. A primeira região a ultrapassar o pico de contágios foi o Alentejo, por volta do dia 21 de Janeiro, seguindo-se o Norte, entre 23 e 24 de Janeiro, e o Centro e o Algarve no dia 25. No entanto, a região Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que contabiliza actualmente cerca de 50% dos novos casos a nível nacional, só deverá atingir o pico mais tarde, de acordo com dados fornecidos ao PÚBLICO pelo investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) Carlos Antunes.

O primeiro-ministro, António Costa, aceitou ajuda internacional e o país prepara-se para receber os 26 elementos dos serviços de saúde das forças armadas alemãs nesta quarta-feira, que chegam com material que inclui camas, e vão ficar em Portugal por 21 dias. A Áustria e Espanha também já se mostraram disponíveis para ajudar.

O balanço mais recente, de acordo com dados da DGS, mostra que já foram administradas 338.566 doses de vacinas em Portugal. À luz dos casos de vacinação a pessoas não prioritárias que têm vindo a ser reportados nos últimos dias, a Procuradoria-Geral da República revelou na segunda-feira à tarde que o Ministério Público já abriu vários inquéritos. Na segunda-feira, em declarações aos jornalistas, o secretário de Estado-adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, prometeu “tolerância zero” para com as vacinações indevidas e admitiu que o plano de vacinação contemplará listas suplementares de utentes para as vacinas sobrantes.