“Não foi preciso bater no homem porque ele já estava numa posição de fragilidade”, defende-se inspector do SEF

Chegaram ao tribunal pelo seu pé, sem escolta policial, apesar de estarem em prisão domiciliária, confundindo-se com as dezenas de pessoas à porta do Tribunal Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, a maioria jornalistas. Os três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), acusados do homicídio de Ihor Homenyuk no dia 12 de Março no centro do aeroporto, ficaram sentados no banco reservados aos arguidos, lado a lado, mas com a distância de segurança.