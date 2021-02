Rio já tem candidato para Lisboa, mas o partido não sabe quem é

O PSD está em conversações com Isaltino Morais para Oeiras e já falou com Marco Almeida para Sintra. Santana Lopes está fora da corrida autárquica.

Com o CDS focado na crise política que varre o partido, o PSD vai fazendo o seu caminho em relação às autárquicas, enquanto o seu parceiro eleitoral, com o qual vai fazer um acordo-quadro, tenta resolver os problemas internos. Rui Rio já tem candidato para disputar a presidência da Câmara de Lisboa, em Outubro, mas o nome está apenas na cabeça do presidente do partido, não tendo sido partilhado com ninguém.