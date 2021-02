Líder do CDS não cede a congresso e propõe moção de confiança

O líder do CDS vai propor uma moção de confiança no conselho nacional para enfrentar as demissões na sua direcção e um pedido de um congresso antecipado lançado por Adolfo Mesquita Nunes. Francisco Rodrigues dos Santos promete reforçar a sua equipa “nos próximos dias”.

Depois de ter ouvido militantes e personalidades fora do partido, o líder do CDS acredita que é possível reforçar o CDS e irá tentar confirmar a sua legitimidade política na reunião do órgão máximo entre congressos. Francisco Rodrigues dos Santos assume que não desiste, apesar de não ignorar as demissões, e considera que há “muito mais” militantes a querer reforçar o partido.

O actual líder quer contar “com todos os que acreditam e não desistem”. Essa foi a mensagem que deixou há instantes aos membros da sua comissão política nacional, que se reuniram através de plataforma digital, e é a que transmitiu em conferência de imprensa. “Porque acredito neste caminho, porque acredito no CDS, porque acredito nas pessoas de valor que me acompanham e naquelas que irão reforçar a nossa equipa nos próximos dias, estou pronto para confirmar a legitimidade política da minha liderança, no tempo e no lugar próprios”, revelou. Por isso, pediu ao presidente do conselho nacional que convocasse uma reunião, onde apresentará “uma moção de confiança à Comissão Política Nacional”.

Com esta iniciativa, Francisco Rodrigues dos Santos tenta travar a iniciativa do vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes, que avançou com a exigência da realização de um congresso antecipado por considerar que está em causa a sobrevivência do partido. Mesquita Nunes já se assumiu como candidato à liderança.

Na sua intervenção, o actual líder lembra que a sua direcção teve de “começar a reerguer um partido que o rumo anterior deixou arruinado, desacreditado e à mercê da concorrência de novas forças políticas que favoreceu que surgissem pela primeira vez”, numa referência ao aparecimento do Chega e da Iniciativa Liberal.

Eleito há um ano em congresso, Rodrigues dos Santos definiu o posicionamento do partido, deixando alguns recados. “Comigo, haverá sempre CDS, sem mutações nem desvios de identidade, como quiseram os nossos fundadores. Comigo, o CDS continuará a ser um partido nacional, de norte a sul e ilhas, e nunca se reduzirá a um pequeno grupo da capital. Comigo, o CDS continuará a ser um partido incómodo para os que nunca votarão em nós e nos combatem. Comigo, o CDS continuará a erguer um muro entre a política e os negócios”, afirmou.

Momentos antes de dar a conhecer a sua decisão sobre a crise do partido, Francisco Rodrigues dos Santos foi confrontado com outra demissão na comissão executiva: a de José Miguel Garcez. O vice-presidente Filipe Lobo d’Ávila e os vogais Raul Almeida e Isabel Meneres Campos tornaram pública a sua demissão na passada quinta-feira. Estes três elementos fazem parte do grupo Juntos pelo Futuro que obteve 14,5% dos votos no último congresso, tendo feito uma aliança com o candidato vencedor para a direcção.

“Não ignoro que alguns tenham decidido abandonar este projecto, mas também sei que são muitos mais os que querem reforçá-lo: os que querem estar, os que se vão juntar, os novos, os antigos e os de sempre. Conto com todos os que acreditam e não desistem, e este é o momento em que o partido precisa de saber que conta comigo e com todos eles”, disse o líder do CDS.

Lobo d’Ávila já assumiu entretanto que não apoiará nenhum candidato contra Francisco Rodrigues dos Santos.