Direcção do PS propõe congresso a 10 e 11 de Julho

O XXIII Congresso do PS deverá realizar-se no fim-de-semana de 10 e 11 de Julho, de acordo com a proposta aprovada, na sexta-feira à noite, pelo secretariado do PS, confirmou ao PÚBLICO o presidente do partido, Carlos César. A reunião do secretariado seguiu-se a uma outra, nessa tarde, sobre o mesmo assunto, em que o secretário-geral, António Costa, ouviu as federações.